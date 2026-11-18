Антонелли получит штраф в пять позиций на старте Гран-при Лас-Вегаса — AutoRacer

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при Лас-Вегаса из-за замены двигателя внутреннего сгорания. Для итальянца это будет вторая замена ДВС сверх разрешённого регламентом количества.

Как сообщает AutoRacer, команда установит на болид Антонелли новый двигатель внутреннего сгорания. Первую дополнительную замену гонщик получил на Гран-при Италии в Монце, поэтому теперь ему предстоит отбыть штраф.

При этом обновлённый турбокомпрессор, который «Мерседес» впервые привезёт на этап в Лас-Вегасе благодаря системе ADUO, не станет причиной дополнительных санкций. Антонелли использует четвёртый турбокомпрессор из четырёх разрешённых регламентом.

«Мерседес» решил опробовать новую спецификацию именно на машине итальянца, тогда как Джордж Расселл продолжит выступать с прежним вариантом. По словам руководителя команды Тото Вольфа, ожидаемая прибавка в скорости слишком мала, чтобы оправдать риск штрафа для британца.