«Мерседес» впервые использует обновлённый турбокомпрессор силовой установки 2026 года на Гран-при Лас-Вегаса. Новая спецификация стала доступна благодаря системе ADUO, однако перед дебютом на трассе у команды возникли вопросы к её надёжности.

По информации издания AutoRacer, во время стендовых испытаний новой спецификации выявили проблемы с надёжностью. Поэтому «Мерседес» намерен собрать дополнительные данные непосредственно в гоночных условиях. Обновлённый компонент также будет доступен клиентским командам. «Макларен» и «Альпин» уже подтвердили изданию, что воспользуются новой спецификацией.

Техническое обновление предусматривает использование несколько меньшей турбины. Это должно сократить турбояму и улучшить отклик двигателя внутреннего сгорания на низких оборотах. Речь идёт не столько об увеличении максимальной мощности, сколько об улучшении отдачи на выходах из медленных поворотов и при старте. По данным источника, потенциальный выигрыш может составить около 0,1 секунды на круге, хотя точная величина немного ниже.