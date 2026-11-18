Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о сложностях с работой силовой установки «Мерседеса» в начале сезона-2026.

«В 2025 году меня часто спрашивали, является ли проблема в том, что мы не заводская команда. Я всегда говорил, что нет, и на самом деле это никогда не было проблемой до конца прошлого сезона.

Когда ты клиентская команда, ты не в приоритете. Когда дело дошло до понимания кривых мощности двигателя, некоторых аспектов охлаждения или оптимизации интеграции, мы немного опоздали.

В момент вопроса об оптимизации программного обеспечения [в «Мерседесе»] сказали нам, что эти инструменты содержат значительный объём интеллектуальной собственности «Мерседеса» и что они не могут их нам дать. У меня не было особо веских аргументов, чтобы сказать: «Вы всё равно должны их нам дать», — приводит слова Стеллы Motorsport.