20-летний итальянский гонщик и новоиспечённый чемпион Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий немецкий коллектив «Мерседес», рассказал о том, какие машины хочет купить после завоевания титула в 2026 году.

«Я планирую купить себе «Мерседес». Я бы с удовольствием взял новый CLE, который как раз представили. Я разговариваю с «Мерседесом» о том, что возможно.

Также я люблю 300 SL Gullwing. Лучше всего в серебристом окрасе. Версия DTM [Mercedes-Benz CLK DTM AMG] мне тоже нравится. Я уже купил помещение, где смогу разместить свои машины», — приводит слова Антонелли издание Auto Motor und Sport.