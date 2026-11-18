Пресс-служба команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых пилоты Формулы-1 Исак Хаджар («Ред Булл»), Пьер Гасли («Альпин»), а также резервный гонщик «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» Юки Цунода получили именные джерси коллектива.

Фото: Vegas Golden Knights

Японский пилот также поучаствовал в интерактиве с представителями и маскотом команды, запустив сирену клуба из Лас-Вегаса.

В нынешнем сезоне Цунода на протяжении трёх гонок заменял Хаджара, который повредил руку на тренировке по боксу. Юки выступал за «Рейсинг Буллз», а Лиам Лоусон сел на место Исака в «Ред Булл».

Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 20 по 22 ноября.