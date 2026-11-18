Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о стоимости гоночного коллектива.
«Текущая стоимость команды? Вероятно, $ 8 или $ 9 млрд. Это означает, что теперь наша команда стоит почти четверть всего концерна Mercedes-Benz с точки зрения стоимости компании или рыночной капитализации. Это на самом деле экстраординарно», — приводит слова Вольфа портал Nexten-Auto.
Рейтинг самых дорогих команд Формулы-1 в 2026 году по версии Sportico:
1. «Феррари» — $ 8,2 млрд (+28%).
2. «Мерседес» — $ 7,75 млрд (+32%).
3. «Макларен» — $ 6,3 млрд (+33%).
4. «Ред Булл» — $ 5,6 млрд (+30%).
5. «Астон Мартин» — $ 4,15 млрд (+38%).
6. «Альпин» — $ 3,28 млрд (+58%).
7. «Уильямс» — $ 3,24 млрд (+51%).
8. «Рейсинг Буллз» — $ 3,05 млрд (+49%).
9. «Ауди» — $ 3 млрд (+60%).
10. «Хаас» — $ 2,8 млрд (+67%).
11. «Кадиллак» — $ 2,7 млрд.