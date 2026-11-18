«Четверть всего концерна Mercedes-Benz». Вольф — о стоимости команды «Мерседес» в Ф-1

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о стоимости гоночного коллектива.

«Текущая стоимость команды? Вероятно, $ 8 или $ 9 млрд. Это означает, что теперь наша команда стоит почти четверть всего концерна Mercedes-Benz с точки зрения стоимости компании или рыночной капитализации. Это на самом деле экстраординарно», — приводит слова Вольфа портал Nexten-Auto.

Рейтинг самых дорогих команд Формулы-1 в 2026 году по версии Sportico:

1. «Феррари» — $ 8,2 млрд (+28%).

2. «Мерседес» — $ 7,75 млрд (+32%).

3. «Макларен» — $ 6,3 млрд (+33%).

4. «Ред Булл» — $ 5,6 млрд (+30%).

5. «Астон Мартин» — $ 4,15 млрд (+38%).

6. «Альпин» — $ 3,28 млрд (+58%).

7. «Уильямс» — $ 3,24 млрд (+51%).

8. «Рейсинг Буллз» — $ 3,05 млрд (+49%).

9. «Ауди» — $ 3 млрд (+60%).

10. «Хаас» — $ 2,8 млрд (+67%).

11. «Кадиллак» — $ 2,7 млрд.