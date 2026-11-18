«Вернусь в отель пораньше и вспомню детство». Чемпион Ф-1 Хэмилтон — о выходе GTA 6
41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», в преддверии Гран-при Лас-Вегаса высказался о GTA 6.
«Кстати, сегодня выходит новая игра, так что… В четверг вечером я пораньше вернусь в отель. Вспомню, каким я был в детстве, и, надеюсь, вы сами вспомните, какими были в детстве», — сказал Хэмилтон.
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GTA 6 в среду, 18 ноября, в 14:00 мск вышла в Новой Зеландии. В Индии игроки смогут запустить экшен в 21:30 мск, а владельцы аккаунтов Турции — в ночь на 19 ноября в 0:01 мск. Самыми последними в очереди окажутся жители США и Канады — для них релиз состоится в 8:00 мск.