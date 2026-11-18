«Херта не смог убедить, Боттас останется». Махер — о втором пилоте «Кадиллака» в 2027-м

Автоспортивный журналист и инсайдер Томас Махер заявил, что в команде Формулы-1 «Кадиллак» определятся с напарником мексиканского гонщика Серхио Переса на сезон-2027 во время уикенда Гран-при Лас-Вегаса.

«Судя по тому, что я слышу, в преддверии уикенда Гран-при Лас-Вегаса загадочная история со вторым местом в команде «Кадиллак» должна разрешиться. И похоже, что, несмотря на все усилия, [Колтон] Херта пока не смог убедить руководство «Кадиллака»: есть основания полагать, что Боттас останется», — написал Махер в социальной сети Х.

«Кадиллак» проводит свой дебютный сезон в «Королевских гонках» и после 20 этапов занимает последнее, 11-е место — 0 очков.