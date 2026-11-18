Формула-1 и компания Whoop объявили о новом многолетнем партнёрстве, о чём сообщила пресс-служба «Королевских гонок».

Сотрудничество будет заключаться в разработке новых возможностей для демонстрации биометрических данных пилотов, чтобы помочь болельщикам лучше понять, что чувствуют гонщики в самые напряжённые моменты на трассе. В рамках партнёрства во время трансляции будет задача показать зрителям, как гонщики испытывают напряжение, давление и концентрируются, а также на что они способны на скорости более 300 км/ч. Это позволит болельщикам по-новому взглянуть на спортсменов за рулём и по-другому прочувствовать этот вид спорта.

На Гран-при Лас-Вегаса все пилоты будут использовать в гоночных сессиях специальные браслеты Whoop.