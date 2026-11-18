Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») на примере «Мадринга» рассказал, как адаптируется к новым трассам.

— В этом году у тебя была возможность впервые выступить на новой трассе — в Мадриде. Ты уже высказал своё мнение о конфигурации, но мне интересно узнать, как ты подходишь к тому, чтобы адаптироваться к новому треку. Я знаю, что у вас есть симуляторы, но, полагаю, впервые сесть в машину и увидеть всё вживую — это должно быть интересно?

— Конечно, это всегда вызов. Каждая трасса — это отдельное испытание, и если к тому же она новая, то вызов больше, и поэтому у тебя есть это волнение перед тем, как сесть в машину. Эти первые круги, когда ты пробуешь разные траектории или разные точки торможения, разные передачи, которые используешь в некоторых поворотах… Безусловно, уикенд гораздо интереснее, когда речь идёт о чём-то новом, — приводит слова Алонсо Esquire.