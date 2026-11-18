14-летняя российская гонщица Софья Поважная получила приглашение в гоночную академию FEED Racing Academy, основанную Жаком Вильнёвом и Патриком Лемари, о чём сообщил телеграм-канал First Place.

Софья присоединится к молодёжной программе FEED Racing Academy в сезоне-2027. Её ожидает пятидневный интенсивный курс в виде гоночных тестов за рулём машины Формулы-4, анализа данных и телеметрии, а также соревновательная часть. Участники академии проведут между собой сражения в квалификации, а затем столкнутся на трассе в 1/4 и 1/2 финала, а затем последует гранд-финал за главный приз – сезон во французском чемпионате Формулы-4.

Поважная — серебряный призёр картинговых серий IAME Italian Championship 2026 и IAME World Final 2026.