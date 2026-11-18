37-летний финский гонщик Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий за «Кадиллак», останется в коллективе на сезон-2027, о чём сообщила пресс-служба американской команды.

Изначально соглашение Боттаса, которое он подписал с «Кадиллаком» перед стартом сезона-2026, было заключено по формуле «1+1». И перед Гран-при Лас-Вегаса руководство американского коллектива активировало опцию продления контракта финна.

«Валттери привносит в команду обширный опыт Формулы-1, техническое чутьё и победный послужной список. Его обратная связь и лидерство будут и дальше поддерживать развитие команды в её операциях в Сильверстоуне, Индианаполисе и Шарлотт», — говорится в сообщении команды.