37-летний финский гонщик Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий за «Кадиллак», отреагировал на продление контракта с американским коллективом, рассчитанное на сезон-2027.

«Всем, кого это касается: я остаюсь! Я воодушевлён возможностью продолжить этот путь с «Кадиллаком» в 2027 году. Мы знали, что создание новой команды Формулы-1 с нуля не будет лёгким, но именно это и делает задачу настолько особенной.

Мы заложили фундамент, мы учимся и совершенствуемся, и впереди ещё много всего. Я голоден до большего и верю в то, что мы строим вместе. История только начинается», — приводит слова Боттаса пресс-служба команды.