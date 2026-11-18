Генеральный директор команды Формулы-1 «Кадиллак» Дэн Таурисс отреагировал на продление контракта с финским гонщиком Валттери Боттасом, который останется в коллективе на сезон-2027.

«Опыт, взгляд и самоотдача Валттери — важные сильные стороны для нашей команды. Преемственность даёт нам прочную платформу, пока мы продолжаем развивать команду и работать ради наших амбиций в Формуле-1. Накануне Гран-при Лас-Вегаса все в команде рады, что Валттери закреплён на 2027 год вместе с Чеко [Пересом], и с нетерпением ждут следующего этапа нашего совместного пути», — приводит слова Таурисса пресс-служба команды.