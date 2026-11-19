Вольф назвал проблему технического регламента Формулы-1 в 2026 году

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о техническом регламенте сезона-2026.

«Управление электрической энергией — ведь это гибридный автомобиль — играет непропорционально большую роль в возможности выиграть гонку в этом году», — приводит слова Вольфа портал Nexten-Auto.

После 19-го этапа Гран-при Мексики 20-летний итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли досрочно завоевал чемпионство сезона-2026, став самым молодым обладателем титула в истории «Королевских гонок».

На 20-м этапе Гран-при Бразилии немецкий коллектив досрочно завоевал Кубок конструкторов, оторвавшись от идущей второй «Феррари» на необходимое количество очков.