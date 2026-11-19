Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о настроениях в британском коллективе в преддверии сезона-2027.

«Я оптимистично настроен насчёт 2027 года. По сравнению с началом сезона этого года мы находимся совершенно в другом месте с точки зрения того, как мы используем силовую установку.

Мы — коллектив, который за три года имел отличный темп развития, приведший нас к двум подряд Кубкам конструкторов. Теперь мы не можем отступить и сказать, что финишировать третьими или четвёртыми достаточно. Наша амбиция — оставаться чемпионами мира», — приводит слов Стеллы издание Motorsport.