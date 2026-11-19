Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») рассказал, как в 16-летнем возрасте Хельмут Марко уволил его из академии «Ред Булл».

«На самом деле меня как юниора отстранили на три дня. Я даже не знаю, говорил ли я об этом раньше. Технически меня исключили из «Ред Булл». Мне позвонил Хельмут [Марко]: «Ты закончил». Я приехал с гонки — это было в конце моего первого сезона с «Ред Булл» в том году — и я, по сути, попал в аварию и потерял чемпионат в тот уикенд.

Я пришёл и был действительно взбешён, и менеджер команды, за которую я тогда выступал, сказал что-то вроде: «Единственный, кого ты можешь винить в этом, — это себя». А мне было 16, и я просто такой: «Да пошёл ты». Я просто наорал на этого парня, по сути, и начал его оскорблять: «О чём ты вообще говоришь?» Кто это был? Его звали Тимо из Motopark. Он был руководителем той команды. Я накричал на него. Он рассказал Хельмуту.

И затем, спустя недели, я в Новой Зеландии, сезон закончен, мне звонит Хельмут и говорит: «Поговорил с Тимо. Расскажи, что произошло. Мы не собираемся продолжать так. Ты закончил». Повесил трубку. И я такой: «Что? Что?» Я, очевидно, в этот момент в панике, у нас семейные совещания. Я думал: «Что мне делать?» Просто молчание в течение нескольких дней. Я такой: «Мне нужно что-то сделать». Так что я перезвонил Хельмуту и, по сути, просто изложил свои доводы. Я сказал: «Я никогда-никогда больше так не сделаю. Просто дай мне ещё один шанс». И он дал мне ещё один шанс», — сказал Лоусон на YouTube-канале Great Company with Jamie Laing.