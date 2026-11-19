В среду, 18 ноября, команда «Кадиллак» объявила о продлении контракта с финским гонщиком Валттери Боттасом. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами коллективов на сезон-2027, в которых осталось одно неподтверждённое место.
Составы команд Формулы-1 на сезон-2027:
1. «Мерседес» — Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл.
2. «Феррари» — Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.
3. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
4. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Исак Хаджар.
5. «Альпин» — Пьер Гасли и Франко Колапинто.
6. «Хаас» — Рафаэл Камара, второй пилот не подтверждён.
7. «Ауди» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.
8. «Уильямс» — Алекс Албон и Карлос Сайнс.
9. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.
10. «Кадиллак» — Серхио Перес и Валттери Боттас.