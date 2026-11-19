Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» показала специальный шлем, в котором 28-летний британский чемпион мира 2025 года Ландо Норрис будет выступать на Гран-при Лас-Вегаса с 20 по 22 ноября.
Фото: F1
Шлем британца выполнен в чёрно-золотистых цветах. На нём также присутствует наклейка титульного спонсора Норриса бренда Monster Energy
Фото: F1
На верхней части шлема изображена пиковая масть игральных карт, внутри которой напечатан личный бренд британца LN, а также присутствует надпись другого спонсора — Pure Electric.
Фото: F1
В сезоне-2026 британец не смог защитить свой титул, так как чемпионом стал 20-летний итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».