Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман прокомментировал отсутствие контракта на данный момент с командой «Хаас» на сезон-2027.

«Контракт? Ничего нового. Если быть честным, то я сильно разочарован, что сижу здесь на 20-м этапе (Гран-при Лас-Вегаса — 21-й этап. — Прим. «Чемпионата»), или какой там этап, без подписанного контракта на следующий год. Да, это была странная-странная ситуация, но мы движемся к развязке, и да, всё, что я могу сказать, — это разочаровывает и, очевидно, не самая идеальная ситуация для уверенности пилота и тому подобного.

Конечно, я знаю, что в этом году проделал хорошую работу, но тот факт, что я не знаю, чем буду заниматься в следующем году, не радует. Но это просто странная ситуация, и я действительно думал, что мы добились приличного прогресса на последнем тройнике Так что это просто разочаровывает. Но я надеюсь, что мы дойдём до конца этого уикенда, и у меня будут для вас хорошие новости. Это больше для того, чтобы войти в последние несколько гонок, зная, что следующий год в порядке.

Причины задержки? Слушайте, это не моя стезя. Я пилотирую машину, просто, насколько я понял, [переговоры] были непростыми. Конечно, я на контракте с «Феррари», команда дала мне невероятную возможность впервые войти в Ф-1 вместе с ними. Конечно, я по-прежнему юниор «Феррари», и моя главная мечта — выступать за «Феррари», потому что это самая культовая команда, первая команда, которая поверила в меня, когда я был ребёнком. Так что да, это всё ещё моя главная мечта. Но нет сомнений, что, заглядывая в будущее, там могут быть некоторые трудности. Этого нельзя отрицать. Это очень ясно.

Но я на самом деле мало что решаю в этом вопросе, нам просто нужно посмотреть, как всё будет развиваться со временем. На 2027 год моя цель очень ясна: продолжить с «Хаасом» и продолжать развивать то, что мы делаем. Знаете, этот год был для нас трудным, и я чувствую, что у нас были проблески великолепия, особенно в начале. Мы начали очень хорошо и доказали как команда, что у нас есть фундаментальное понимание аэродинамической стороны машины. Когда мы привозили обновления, они были очень сильными. Просто мы привозили их недостаточно быстро. У нас не было ресурсов, чтобы это сделать. Так что моя цель на 27-й год очень ясна. Думаю, у нас здесь есть незаконченные дела, и да, а затем, заглядывая дальше в будущее, это, скажем так, не совсем в моих руках. Как я сказал, мы движемся к развязке. Просто не очень приятное чувство — сидеть здесь за две гонки до конца, когда всё не улажено. Даже несмотря на то, что я знаю, что мы почти у цели, тот факт, что мы не… честно говоря, нет оправдания тому, что я здесь без подписанного контракта. У меня шанс ноль процентов оказаться в другой команде», — приводит слова Бермана PlanetF1.