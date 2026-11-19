Фернандо Алонсо: меня не будет в Формуле-1 к появлению новых V8

45-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», высказался о возвращении двигателей V8, которые должны появиться в чемпионате или в сезоне-2030 или 2031.

«Нет, меня не будет в Формуле-1 к появлению новых V8. 100%.

Да, я и сам себя удивлял в прошлом после возвращения в 2021-м (смеётся)! Но на этот раз, думаю, это правильное решение. Когда я остановлюсь, это будет тот момент, а также момент, чтобы попробовать разные вещи. До возвращения V8 ещё далеко, но полагаю, до этого момента я наезжусь тут», — приводит слова Алонсо издание Motorsport.