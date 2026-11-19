Шарль Леклер прокомментировал решение ФИА отстранить журналиста за критику в его адрес

Гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (ФИА) отстранить журналиста Daily Mail Джонатана Макэвоя от освещения Формулы-1 после жёсткой критики в его адрес.

Напомним, после Гран-при Мексики Макэвой раскритиковал Леклера, назвав его «хитрым мелким ублюдком» в статье.

«Меня сильно удивил выбор слов, когда я увидел статью. Что же касается санкций, то я не имею к ним никакого отношения. Мне нечего сказать по этому поводу», — сказал Леклер на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

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