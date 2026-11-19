«Не буду в этом участвовать». Ферстаппен — о появлении биометрии пилотов Ф-1 в трансляции

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», заявил, что не будет участвовать в сборе данных для показа в телетрансляции биометрии пилотов.

«Не буду в этом участвовать. Я не использую никаких устройств. Людям не нужно знать мой пульс. Я тоже не хочу знать свой пульс. Знаю, когда он высокий, знаю, когда низкий. Для меня это определённо вопрос приватности», — приводит слова Ферстаппена издание The Race.

В среду, 18 ноября, Формула-1 и бренд Whoop объявили о сотрудничестве, в рамках которого производитель электронных браслетов будет собирать данные о состоянии гонщиков, которые будут выводить в эфир.