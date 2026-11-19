Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») высказался о возможном возвращении в «Инди-500» на фоне участия в «Дакаре» в 2027-м.

«Дакар» был у меня в мыслях. «24 часа Ле-Мана» у меня в мыслях, «Инди-500» тоже. Я люблю соревноваться и люблю соревноваться на гоночных машинах, в которых есть мощность, когда ты нажимаешь на газ, которые тормозят, когда ты нажимаешь на педаль. Именно этого нам сейчас не хватает в Формуле-1.

Очевидно, если я продолжу выступать в Формуле-1, это всегда будет моим приоритетом, и трудно совмещать вещи или комбинировать разные программы. С «Дакаром» получилось, потому что он в январе, и это подходит немного лучше, но даже для него пришлось совпасть нескольким случайностям.

Возвращение в «Инди-500»? Я не знаю. Они скоро сменят машины. В 2028 году, думаю, появится новая машина, так что да, у меня нет ответа. Я могу рассмотреть это однажды. Это не в моих краткосрочных планах и не в моих мыслях сейчас, но я не могу сказать этому 100% нет», — приводит слова Алонсо Motorsport.