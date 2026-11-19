Формула-1 и Lego объявили о новой коллаборации, в рамках которой популярный производитель конструкторов выпустит коллекцию, где впервые каждый пилот «Королевских гонок» будет представлен в виде мини-фигурки Lego, а также появятся версии машин всех 11 команд, соответствующие регламенту 2026 года.

Фото: Formula 1

«С самого начала нашего партнёрства Формула-1 и Lego объединили нашу общую страсть к инновациям, технологиям и творчеству, чтобы создать новые способы для болельщиков всех возрастов наслаждаться этим спортом. Теперь мы идём ещё дальше — с большим количеством продуктов и впечатлений, которые воплощают в жизнь инженерию, стоящую за Формулой-1. Видеть всех 22 пилотов, воссозданных в виде мини-фигурок LEGO, — блестящий пример того, что делает это партнёрство таким весёлым для болельщиков, которых ждёт первая гонка LEGO в Лас-Вегасе, где у нас припасено несколько сюрпризов», — приводит слова коммерческого директора Формулы-1 Эмили Празер пресс-служба серии.