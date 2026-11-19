Бывший пилот Формулы-1 француз Эстебан Окон достиг соглашения с командой «Астон Мартин» о работе резервным гонщиком, сообщает издание RacingNews365.

По информации ресурса, Окон может сесть за руль болида AMR26 уже в этом году, однако официального объявления о его назначении не стоит ждать до окончания сезона.

Эстебану Окону 30 лет. Француз дебютировал в Формуле-1 в 2016 году. Дважды входил в топ-10 по итогам чемпионатов. В нынешнем сезоне выступал за команду «Хаас», однако досрочно был уволен из-за конфликта с руководством.

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Видео: специальный шлем Эстебана Окона для Гран-при Лас-Вегаса, где он не выступит.