Новоиспечённый чемпион Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») высказался о предстоящем Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 20 по 22 ноября.

«Расход энергии [в Лас-Вегасе] — не самый лучший, не буду врать, и особенно с длинной задней прямой это не самое простое. Но так для всех. Это создаст много возможностей для обгонов в самых разных местах. Вероятно, мы можем ожидать «йо-йо гонки» из-за стольких длинных прямых и стольких возможностей использовать батарею иначе. Это непросто, и это не будет простым для всех нас, особенно потому, что так холодно: тебе нужна как можно большая скорость везде, чтобы набрать хоть какую-то температуру.

Думаю, это будет один из тех случаев, когда вы увидите, как мы делаем несколько прогревочных кругов, чтобы затем начать быстрый круг. Выехать и сразу начать атаковать не получится, потому что уже в этом году было сложнее набрать температуру на всех трассах, где мы были. Было сложнее прогревать шины. Думаю, здесь это будет ещё на шаг дальше в этом смысле. Так что да, вот почему я думаю, что это будет один из тех уикендов, который может стать выбросом, потому что просто держать шины в правильном окне при начале быстрого круга будет ключевым», — приводит слова Антонелли Motorsport.