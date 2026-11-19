Глава «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о подробностях разговора между пилотами команды британцем Льюисом Хэмилтоном и монегаском Шарлем Леклером после Гран-при Мексики.

«У нас получился хороший разговор в пятницу. Мы прояснили ситуацию. Думаю, нам удалось перезагрузиться, они покинули мой кабинет, подшучивая друг над другом», — приводит слова Вассёра издание GPblog.

Напомним, на этапе Мехико между пилотами «Феррари» произошла борьба, в результате которой Леклер получил пятисекундный штраф. Британец, финишировавший вторым, раскритиковал напарника за инцидент, после чего между ними состоялся разговор.

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