Вассёр раскрыл подробности разговора Хэмилтона и Леклера после Гран-при Мексики
Глава «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о подробностях разговора между пилотами команды британцем Льюисом Хэмилтоном и монегаском Шарлем Леклером после Гран-при Мексики.
«У нас получился хороший разговор в пятницу. Мы прояснили ситуацию. Думаю, нам удалось перезагрузиться, они покинули мой кабинет, подшучивая друг над другом», — приводит слова Вассёра издание GPblog.
Напомним, на этапе Мехико между пилотами «Феррари» произошла борьба, в результате которой Леклер получил пятисекундный штраф. Британец, финишировавший вторым, раскритиковал напарника за инцидент, после чего между ними состоялся разговор.
Видео: Хэмилтон экспериментирует с фильтрами на Леклере.
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