Новоиспечённый чемпион Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») высказался о раскладе сил на Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 20 по 22 ноября.

«Думаю, «Ред Булл» будет очень силён в этот уикенд. Однако считаю, мы единственные, у кого есть комплект крыльев с немного меньшей прижимной силой, то есть чуть меньшим сопротивлением. Так что будет интересно. Посмотрим, будем ли мы использовать это здесь, но определённо будет очень интересно.

Наша силовая установка была очень сильна в электрической части. Мы, вероятно, самые эффективные с точки зрения электрической мощности и эффективности. Однако «Ред Булл» тоже — у них очень сильная силовая установка, их машина очень эффективна на прямой. Полагаю, нашим главным конкурентом в этот уикенд будет «Ред Булл», вероятно, также «Макларен». Посмотрим и на «Феррари», как они справятся», — приводит слова Антонелли Motorsport.