В четверг, 19 ноября, Формула-1 и бренд Lego объявили о создании новой коллекции, в которой появятся все пилоты и машины сезона-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться, как будут выглядеть фигурки гонщиков, посмотрев фотографии в альбоме.

«Болельщики Формулы-1 следят не только за командами и машинами. Они формируют невероятно прочные связи с пилотами. Впервые отображение всех 22 пилотов в мире мини-фигурок Lego даёт болельщикам новый игривый способ пережить моменты соперничества за гоночный день. Мы невероятно рады начать 2027 год с этого первого запуска продукта, и это только начало. Мы не можем дождаться, чтобы раскрыть ещё больше способов для болельщиков отпраздновать свою любовь к Формуле-1 через продукты и впечатления Lego на протяжении остатка года и далее», — приводит слова директора по продуктам и маркетингу Lego Group Джулии Голдин пресс-служба Формулы-1.