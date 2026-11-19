26-летний американский гонщик Колтон Херта, выступающий за команду «Хайтек» в Формуле-2, отказался от роли резервного пилота в коллективе Формулы-1 «Кадиллак» после продления контракта финского пилота Валттери Боттаса, об этом сообщил автоспортивный журналист и инсайдер Крис Медланд.

«Пока нет подтверждения информации, что будет с Колтоном Хертой. Команда заявляет, что резервные и тест-пилоты будут объявлены в ближайшее время, насколько я понимаю, Херта пока отказался от роли резервного пилота», — написал Медланд в социальной сети Х.

После 12 этапов Формулы-2 в 2026-м Херта — 19-й в личном зачёте (26 очков).