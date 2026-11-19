Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился подробностями разговора с напарником Льюисом Хэмилтоном после конфликта на Гран-при Мексики.

«Фред [Вассёр], очевидно, был вовлечён, он присутствовал на встрече, он же её и организовал. Нас было трое, и разговор прошёл очень хорошо.

Всё разрешилось очень, очень быстро, нам просто нужно было поговорить. Буквально через несколько фраз напряжение исчезло, и всё стало нормально.

Нам не пришлось общаться целый час, хотя в итоге всё растянулось на час, потому что мы приятно провели время и поговорили о многом другом», — сказал Леклер на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Напомним, на этапе Мехико между пилотами «Феррари» произошла борьба, в результате которой Леклер получил пятисекундный штраф. Британец, финишировавший вторым, раскритиковал напарника за инцидент, после чего между ними состоялся разговор.