Руководство автопроизводителя «Пежо» рассматривает вариант закрытия программы гиперкаров, участвующих в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), об этом сообщили в издании The Stint.

В сентябре 2026-го с командой на новый сезон подписал контракт российско-израильский гонщик Роберт Шварцман.

«Согласно информации, полученной The Stint, программа гиперкаров французского производителя находится под серьёзной угрозой — 14 лет спустя после его внезапного ухода из гонок на выносливость в январе 2012 года. Ситуация также поднимает вопросы о более широкой автоспортивной стратегии группы Stellantis.

В ответ на запрос в «Пежо» подтвердили, что были созваны внеочередные заседания представительных органов работников (CSE/CSEC) для обсуждения вопросов с представителями работников Stellantis Motorsport. Однако производитель отказался раскрывать темы, которые будут обсуждаться, сославшись на необходимость соблюдения процедуры информирования и консультаций с работниками», — говорится в сообщении.

Также информацию о возможном закрытии программы озвучили в Endurance Info.