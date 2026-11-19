Команда Формулы-1 «Мерседес» представила комбинезоны британца Джорджа Расселла и итальянца Андреа Кими Антонелли к предстоящему Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 20 по 22 ноября.
Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):
20 ноября, пятница
3:30. Первая тренировка Гран-при Лас-Вегаса.
7:00. Вторая тренировка Гран-при Лас-Вегаса.
21 ноября, суббота
3:30. Третья тренировка Гран-при Лас-Вегаса.
7:00. Квалификация Гран-при Лас-Вегаса.
22 ноября, воскресенье
7:00. Гонка Гран-при Лас-Вегаса.
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