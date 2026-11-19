«Мерседес» показал комбинезоны Антонелли и Расселла к Гран-при Лас-Вегаса

Команда Формулы-1 «Мерседес» представила комбинезоны британца Джорджа Расселла и итальянца Андреа Кими Антонелли к предстоящему Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 20 по 22 ноября.

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):

20 ноября, пятница

3:30. Первая тренировка Гран-при Лас-Вегаса.

7:00. Вторая тренировка Гран-при Лас-Вегаса.

21 ноября, суббота

3:30. Третья тренировка Гран-при Лас-Вегаса.

7:00. Квалификация Гран-при Лас-Вегаса.

22 ноября, воскресенье

7:00. Гонка Гран-при Лас-Вегаса.

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