Бразильский гонщик Формулы-2 Рафаэл Камара, готовящийся выступить за «Хаас» на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса, высказался о совпадении гонок в календарях серий. В Ф-2 Камара ещё должен выступить в Катаре и Абу-Даби, но в то же время не исключено, что «Хаас» предложит бразильцу завершить сезон в Формуле-1.

«Что ж, это очень хороший вопрос. Обе серии очень важны. В Ф-2 я весь год работал ради цели и, очевидно, хочется завершить сезон на высоте. Я бы не оказался в этом положении и не получил бы эти возможности, если бы не события этого года в Ф-2 с «Инвиктой». Победа была бы особенной.

Так или иначе, а я буду заниматься тем, что люблю. И в любом случае буду рад. Но это определённо непростое решение для меня. С одной стороны, Формула-1, то, о чём я всегда мечтал и к чему всю жизнь стремился. С другой – чемпионат, в котором я отработал весь год. Посмотрим. Сейчас я постараюсь сосредоточиться на предстоящем уикенде и хорошо его завершить», — приводит слова Камары Motorsport.