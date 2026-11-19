Знаменитый механик команды «КАМАЗ-мастер» Наиль Багаветдинов, ставший чемпионом «Дакара» в 1996 году, рассказал, как поляки путали название грузовика из Набережных Челнов.

«На «Дакаре» мы сначала проигрывали. В то время лидеры вообще не видели в нас конкурентов. По-русски название марки пишется КАМАЗ, а для иностранцев это выглядело как КАМА-3. На границе мы как-то слышали, как поляки говорили: «Приехала спортивная команда на КАМА-3!»

На нас просто не обращали внимания. Когда появился КАМАЗ-49252 и мы начали стабильно быть конкурентоспособными, то все уже поняли, что мы что-то можем», — сказал Багаветдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.