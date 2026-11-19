Ветеран команды «КАМАЗ-мастер» Наиль Багаветдинов рассказал о трудностях подготовки машин к соревнованиям.

«Бывало, нам за неделю могли сказать, что вот по требованиям у автомобиля рама, надставка там какая-то, должна быть ниже на 50 см или двигатель должен быть куда-то сдвинут на 40-50 мм или даже см. И когда тебе за две-три недели до выезда в машине надо сдвинуть двигатель или поменять надстройку — это уже интересно! Такие нам фокусы устраивали в то время…

Но мы с пониманием к этому относились, потому что была общая цель для всей команды. Мы под руководством Семёна Семёновича Якубова все работали как единое целое — ну что ж, значит, бессонные ночи на базе для подготовки машины!

Бывало такое, что прихожу домой часа в три ночи — а завтра уже на гонки выезжать! — собираю вещи, сажусь на стул и говорю жене: «Через 15 минут меня разбудишь!» Она будит, собираюсь и ухожу. Мы работали днём и ночью, всё действительно было добыто кровью и потом», — сказал Багаветдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.