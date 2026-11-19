Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») высказался о том, переживал ли во время отсутствия контракта на следующий год.

«Сомневался ли я о будущем в 2027-м? У тебя всегда много сомнений, особенно когда дела идут не очень хорошо. Но мне кажется, для нас в этом году всё было довольно крепко по всем направлениям. Для нас как для команды всё было действительно очень хорошо. У нас была сильная машина на всех трассах, и, кажется, мы в основном выполняли свою работу каждый уикенд.

Так что я не чувствовал, что мне трудно найти причину, но, очевидно, ты об этом думаешь, и об этом много говорят. Но мне кажется, больше всего я просто старался как можно сильнее убрать этот ход мыслей из головы и просто сосредоточиться и получать удовольствие от пилотирования машины. Мне казалось, у нас это получалось. По крайней мере, в этом году акцент, очевидно, был в значительной степени на этом пятом месте и на переходе в следующий год.

Мы все пытаемся побеждать в этом спорте. У меня, очевидно, нет представления о будущем, но именно к этому мы все стремимся. Технически этот год — мой второй полный сезон в Формуле-1, так что я чувствую, что не обладаю огромным опытом как пилот Ф-1, но мне явно гораздо лучше во второй половине этого года, и я становлюсь лучше с опытом. Но в будущем в любом случае, когда ты в этой команде, идёт ли речь о «Ред Булл» или о чём-то другом, естественный прогресс в конечном счёте двигаться куда-то ещё.

Справедливо сказать, что я не собираюсь заканчивать карьеру в «Рейсинг Буллз», но на данный момент у нас отличная машина, и у нас был действительно хороший сезон. Поэтому я стараюсь выжать всё из каждого уикенда и продолжать это, и, очевидно, теперь у меня есть возможность делать это и в следующем году, и я постараюсь продолжать в том же духе», — приводит слова Лоусона Motorsport.