Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о возвращении V8.

«Возвращение V8? Я не знаю. Безусловно, это лучше, но я не могу сказать вам сейчас, что буду делать после 2030 года. Но для самого спорта это хороший выбор. Если бы я сам писал регламент, то вернул бы V8 в 2030-м? Нет, но это ещё и потому, что [с моими планами] на некоторых трассах тебе не разрешили бы гонять, потому что было бы слишком громко! Если бы это зависело от меня, я бы убрал турбину. И я бы избавился от электрической мощности.

Ну, может, её можно использовать как push-to-pass , но уже не так сильно в части батареи. Но, опять же, тогда на некоторых трассах нам не разрешат гоняться. Расход топлива также сильно возрастает без турбины, так что тебе понадобился бы бак побольше, если ты не хочешь дозаправляться во время гонок. Так что, конечно, я понимаю, почему все хотят турбину.

Если бы всё зависело полностью от меня, то, конечно, я бы вернулся к V10 или чему-то подобному. Это звучит ещё лучше, но я знаю, что это нечто нереалистичное. Но это хорошо. Это, безусловно, в правильном направлении. Но, опять же, это ещё не подтверждено, так что, полагаю, есть несколько вещей, о которых им ещё нужно договориться».

Но происходящее [с этими изменениями], вероятно, сочетание, возможно, того, что они прислушиваются к нашим советам, но также и осознания того, что то, что у нас есть сейчас, — не то, в чём мы нуждаемся! Так что да, вероятно, это немного комбинация факторов», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.