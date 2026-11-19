Норрис ответил, кого из пилотов Ф-1 видит в роли Джеймса Бонда

Чемпион мира и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис ответил на вопрос, кого из гонщиков Формулы-1 он мог бы представить в роли киноперсонажа-шпиона Джеймса Бонда.

«Кто из пилотов мог бы сыграть Джеймса Бонда? Джордж [Расселл]. Он носит костюмы и всё такое… Думаю, Джордж оставил бы Формулу-1, чтобы стать Джеймсом Бондом. Так что я скажу, что Джордж – лучший кандидат», — сказал Норрис на пресс-конференции.

Ранее спортивный обозреватель Джейк Николь посчитал, каким бы Расселл был в личном зачёте пилотов на данный момент без сходов в гонках.

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