Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал о своей любви к коллекционированию карточек во время фан-мероприятия PUMA Under The Lights в Лас-Вегасе. Гонщик признался, что увлечение разделяет вся его семья, а сам он регулярно пополняет свою коллекцию.

«Я хотел купить карты покемонов для моих племянников, чтобы они тоже начали их коллекционировать. Итак, за рулём моя сестра, моя мама на переднем сиденье, а я на заднем сиденье с детьми. И я такой: «Мама, ты сейчас поведёшь нас в магазин покемонов». Мне 41 год, и я люблю покемонов. Я просто люблю коллекционировать карточки!» — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Среди своих любимых покемонов британец выделил Чаризарда и Мьюту.