Пилот «Феррари» Шарль Леклер подробно прокомментировал публикацию Daily Mail, после которой журналиста издания Джонатана Макэвоя лишили аккредитации на Гран-при. Напомним, в ней он назвал монегаска «хитрым мелким ублюдком».

«Очевидно, решение о санкциях принимал не я. При этом я считаю, что сейчас мы находимся в ситуации, когда нас подвергают большому количеству критики, и это совершенно нормально.

Думаю, работа журналиста заключается в том, чтобы задавать не самые приятные вопросы и иногда писать не самые приятные статьи. Когда я прочитал эту статью, то был весьма удивлён выбором слов. Что касается самих санкций, то я совершенно не имею к ним отношения.

Мне особо нечего добавить. Скажу лишь, что мы, пилоты Формулы-1, привыкли не столько к критике подобного рода, сколько к критике в целом. Безусловно, задача журналистов – задавать неудобные вопросы и давать резкие заголовки, но выбор слов в той статье меня удивил», — приводит слова Леклера RacingNews365.