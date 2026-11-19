Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил эффективность силовых установок нового регламента в Формуле-1 и сравнил подходы к их разработке.

«Думаю, у нас, вероятно, самая эффективная система управления электрической энергией. Но, опять же, иногда несправедливо рассматривать эти два аспекта по отдельности. Нужно разрабатывать машину, силовую установку и систему отдачи энергии батареей так, чтобы все эти элементы дополняли друг друга.

Можно пойти на компромисс с двигателем внутреннего сгорания, чтобы получить преимущество в чём-то другом, и наоборот. Можно пожертвовать аэродинамикой ради большей мощности. Мы могли бы добиться нужной мощности двигателя, но ради этого пришлось бы пойти на уступки в аэродинамике.

В целом, на мой взгляд, сейчас именно «Ред Булл» задаёт ориентир с точки зрения силовой установки. Поэтому я оцениваю её эффективность на протяжении всего круга, не разделяя двигатель внутреннего сгорания и батарею», – приводит слова Расселла GPblog.