Самый молодой чемпион Формулы-1 Андреа Кими Антонелли рассказал журналистам в Лас-Вегасе, как готовился к выходу GTA 6.

«Я уже скачал её. Конечно, я предзаказал её, сделал всё, что нужно. Попрошу папу принести PlayStation, так что в свободное время буду играть. Думаю, многие из нас ждали эту игру, и мы все очень взволнованы.

Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6 ЗАКАЖИ ЗДЕСЬ

Вообще-то, мои друзья в Италии прямо сейчас играют. У меня есть друг, которому завтра на работу, но он на самом деле не собирается спать, так что пойдёт на работу прямиком после того, как проиграет всю ночь. Я созваниваюсь с ним по видео и спрашиваю, как там игра и всё такое, а он мне показывает.

Ощущение, будто возвращаешься на 10 лет назад и снова чувствуешь себя маленьким ребёнком, таким взволнованным из-за игры», — рассказал Антонелли в интервью beIN SPORTS.