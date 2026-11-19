Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что не ожидает проблем в дальнейшей борьбе на трассе со своим напарником по «Феррари» Шарлем Леклером. Британец отметил, что после недавних разногласий они смогли обсудить спорные моменты и прийти к взаимопониманию.

«Я не думаю, что это будет сложно. Считаю, что Шарль — отличный гонщик. Мы подробно обсудили подобные ситуации, в том числе то, что происходит, когда мы опускаем визоры. Теперь совершенно ясно, что мы понимаем друг друга, знаем границы друг друга и разделяем общую конечную цель — добиться наилучшего результата для команды.

Поэтому я не думаю, что в будущем это станет проблемой. У меня нет никаких опасений или беспокойств по поводу борьбы с ним, и я не думаю, что у него есть какие-либо опасения по поводу борьбы со мной», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.