Бывший пилот Формулы-1, эксперт и аналитик Ральф Шумахер считает, что пилоту «Макларена» Оскару Пиастри стоит задуматься о смене команды, если ему не удастся наладить ситуацию в команде. В качестве одного из возможных вариантов продолжения карьеры немец назвал «Уильямс».

«У меня складывается ощущение, что Пиастри сейчас занимает определённую позицию, чтобы затем перейти в новую команду. Думаю, история с «Маклареном» уже подходит к концу. Скажем так, ему, очевидно, не удаётся по-настоящему освоиться в команде — в том числе из-за машины.

Норрис благодаря своему стилю пилотирования в некотором смысле перехватил инициативу в команде и стал лидером. Это нужно признать. Ему — большой комплимент. Если сравнить ситуацию с прошлым годом, становится понятно, что в какой-то момент пространство для манёвра заканчивается. Возможно, иногда лучше, когда гонщики не настолько похожи друг на друга, а если один из них не может добиться успеха в команде, ему стоит попробовать свои силы в другом месте.

Мне интересно, куда в итоге может перейти Пиастри. Найти более сильную альтернативу не так просто. Например, такая команда, как «Уильямс», — почему бы и нет? Но неизвестно, хочет ли он сам сейчас туда переходить», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.