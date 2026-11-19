Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о введении штатных стюардов в Формуле-1. Новая система начнёт постепенно внедряться с сезона-2027.

На первом этапе ФИА планирует нанять небольшое количество специалистов. В дальнейшем федерация намерена сформировать полноценное подразделение из 12-15 штатных стюардов. Ожидается, что к сезону-2028 их число увеличится.

При этом действующие судьи продолжат участвовать в работе чемпионата. В ближайшие годы ФИА будет использовать смешанную систему, объединяющую штатных и внештатных специалистов. Также на каждом этапе сохранятся стюарды с опытом выступлений в автоспорте.

По задумке федерации, постоянный состав позволит повысить последовательность судейских решений, совершенствовать спортивный регламент и выявлять вопросы, требующие дополнительных разъяснений. Кроме того, штатные специалисты займутся подготовкой и наставничеством для будущих официальных лиц ФИА.