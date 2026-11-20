Решение об уходе команды Шварцмана «Пежо» из WEC уже принято — Motorsport-Total

«Пежо» завершит выступления в категории гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) после сезона-2026. Ранее появились первые сообщения о возможном закрытии программы французского производителя, теперь Motorsport-Total утверждает, что решение уже однозначно принято.

В случае ухода «Пежо» без места в чемпионате на следующий год может остаться российско-израильский гонщик Роберт Шварцман. В сентябре команда объявила о его переходе в свой состав на сезон-2027. Вместе с ним в следующем чемпионате должны были выступать Алекс Куинн, Жан-Эрик Вернь, Ник Кэссиди, Лоик Дюваль и Пол ди Реста.

По информации Motorsport-Total, важную роль в принятии решения сыграл срок подачи заявок на участие в следующем сезоне. Он истекает 23 ноября. Отказ от участия до этой даты позволит команде избежать финансовых санкций со стороны организаторов за снятие уже поданной заявки.

В Stellantis подтвердили проведение внеочередных заседаний с представителями сотрудников подразделения Motorsport, однако официально не стали комментировать информацию о прекращении программы.

Если уход «Пежо» состоится, французский производитель станет вторым после «Альпин», кто покинет высшую категорию WEC по итогам сезона-2026.