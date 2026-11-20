Россиянин Бедрин стал номинантом в одной из категорий престижной премии Autosport

Российский гонщик Никита Бедрин вошел в число номинантов на премию Autosport Awards в категории «Single-Seater Driver of the Year (Non-F1)».

В официальном списке награды он указан как пилот GB3, сообщает официальный сайт премии. Голосование за лауреатов стартовало 19 ноября и продлится до 12 января.

Церемония вручения премии Autosport Awards состоится 3 февраля 2027 года в лондонском Roundhouse. В категории «Новичок года» (Rookie of the Year) представлены Рафаэль Камара (Формула-2), Арвид Линдблад (Формула-1), Виктор Мартинс (WEC), Диогу Морейра (MotoGP), Фредди Слейтер (Формула-3) и Никола Цолов (Формула-2).

Помимо этого, награды будут вручены в категориях «Создатель года», «Пилот года в Формуле-1», «Гонщик года в MotoGP», «Пилот года в NASCAR» и других.