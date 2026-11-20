Nike станет официальным поставщиком одежды и экипировки Формулы-1 с 2027 года

Формула-1 объявила о многолетнем партнёрстве с американской компанией Nike. Сотрудничество начнётся в 2027 году и станет возвращением бренда в чемпионат после 20-летнего перерыва.

В рамках соглашения Nike будет выпускать специальные коллекции обуви, одежды и аксессуаров, а также разрабатывать технологические решения для спортсменов. Компания также подготовит различные мероприятия для болельщиков во время гоночных уикендов. Первую совместную коллекцию, посвящённую Гран-при Лас-Вегаса, представят сегодня, 20 ноября, в F1 Hub и магазинах Nike в Лас-Вегасе.

Кроме того, Nike станет официальным партнёром и поставщиком спортивной одежды для F1 Academy.